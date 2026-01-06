Bol On Ice le stelle sul ghiaccio Da Giappone e Usa per la kermesse Verso il record di biglietti venduti
Bol On Ice torna a Bologna, portando le stelle internazionali del pattinaggio artistico su ghiaccio. L’evento, che unisce sport e spettacolo, si svolgerà all’Unipol Arena, offrendo un’esperienza unica agli appassionati. Con la partecipazione di talenti provenienti dal Giappone e dagli Stati Uniti, si avvicina il record di biglietti venduti, confermando l’importanza di questa kermesse nel panorama sportivo e culturale.
Tra sport e spettacolo. La magia del ghiaccio sta per (ri)accendere Bologna. Manca sempre meno al ritorno all’ Unipol Arena di Bol On Ice, il grande show di sport e spettacolo con le stelle internazionali del pattinaggio artistico su ghiaccio. "Un evento adatto a tutte le età e pensato per un pubblico eterogeneo", annuncia Danila Chiarini, presidente comitato organizzatore di Bol On Ice. Una notte all’Unipol per "gli appassionati, che potranno apprezzare la perfezione tecnica e la capacità interpretativa dei migliori pattinatori del mondo – spiega –, e anche per i non addetti ai lavori, che saranno trasportati in un viaggio dove la musica, i costumi, le coreografie (tra cui una dedicata ai 140 anni de il Resto del Carlino, ndr), i disegni delle luci sul ghiaccio costituiscono un linguaggio universale di immediata comprensione che esalta le performance mozzafiato degli atleti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
