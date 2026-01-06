Blackout in zona Giotto | pomeriggio senza elettricità

Nel quartiere Giotto di Arezzo si è verificato un blackout nel primo pomeriggio, interessando diverse abitazioni di via Cimabue, via Tiziano e viale Giotto. La mancanza di elettricità, iniziata intorno alle 13, ha causato disagi legati all’assenza di riscaldamento e illuminazione. Le cause dell’interruzione sono ancora in fase di accertamento e le autorità stanno intervenendo per ripristinare il servizio.

Lungo pomeriggio senza elettricità per alcuni residenti del quartiere Giotto ad Arezzo. Qui, secondo quanto segnalato, dalle 13 circa di questo pomeriggio numerose abitazioni situate in via Cimabue, via Tiziano e viale Giotto sarebbero rimaste al buio e senza riscaldamento.

