Blackout a Berlino si indaga per terrorismo Fari puntati su Vulkan gruppo di estrema sinistra

Un blackout a Berlino, attribuito all’incendio doloso ai cavi di una centrale elettrica di Lichterfelde, ha causato disagi a molte famiglie. Le autorità indagano per terrorismo, con particolare attenzione al gruppo di estrema sinistra Vulkangruppe, che ha rivendicato l’azione. L’incidente ha evidenziato le tensioni legate alla sicurezza energetica e alla stabilità urbana nella capitale tedesca.

Il gruppo anarchico di estrema sinistra tedesco " Vulkangruppe " ha rivendicato la propria autorità sull'incendio doloso ai cavi della centrale elettrica di Lichterfelde a Berlino che ha lasciato decine di migliaia di famiglie nella zona sud-occidentale della capitale tedesca senza elettricità e riscaldamento da sabato mattina. Ci sono ancora 25.500 famiglie e 1200 aziende senza corrente elettrica nei giorni in cui la Germania è spazzata dal gelo artico e le temperature sono in picchiata. " Abbiamo sabotato con successo la centrale elettrica a gas di Berlino-Lichterfelde ", si legge nella rivendicazione dell'attacco, compiuto come " atto di autodifesa e di solidarietà internazionale con tutti coloro che proteggono la Terra e la vita ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Blackout a Berlino, si indaga per terrorismo. Fari puntati su Vulkan, gruppo di estrema sinistra Leggi anche: Assalto al pullman del Pistoia Basket: si indaga su ultrà di estrema destra Leggi anche: Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti, fari puntati su Sinner Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ore 18 del 3 gennaio 2026. Blackout a Berlino, si indaga per terrorismo. Fari puntati su Vulkan, gruppo di estrema sinistra - Il gruppo anarchico di estrema sinistra tedesco "Vulkangruppe" ha rivendicato la propria autorità sull'incendio doloso ai cavi della centrale elettrica di Lichterfelde a Berlino che ha lasciato decine ... ilgiornale.it

