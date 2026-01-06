Bimbo picchiato con un cucchiaio disposta la decadenza della responsabilità genitoriale

Il Tribunale per i minorenni di Catania ha disposto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di padre e madre di un bambino di 11 anni, vittima di violenze con un cucchiaio di legno. La decisione, su richiesta della procura, si basa su comportamenti che hanno messo a rischio il benessere del minore. Questa misura evidenzia l'importanza di tutelare i diritti e la sicurezza dei bambini in situazioni di maltrattamento.

Il Tribunale per i minorenni di Catania, accogliendo le richieste della procuratrice Carla Santocono, ha disposto l'avvio di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e della madre dell'undicenne picchiato dall'uomo con colpi di cucchiaio di legno urlandogli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Catania, bimbo picchiato dal padre con un grosso cucchiaio di legno: sospesa la responsabilità genitoriale Leggi anche: Bimbo picchiato con un cucchiaio di legno, prelevato dalla polizia il compagno della madre Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Catania, colpisce figlio col cucchiaio di legno: scarcerato. Il padre: Ingestibile; Picchia violentemente il figlio, video virale: padre fermato a Catania; Catania, bambino picchiato e costretto a chiamare l'aggressore “padrone”. Trantino: “Talvolta le vere bestie siamo noi”; Catania, bimbo picchiato dal padre: video virale e fermo per maltrattamenti in famiglia. Bimbo picchiato con cucchiaio di legno e video sui social, non convalidato il fermo del patrigno - Non ci sarebbero elementi sufficienti per sostenere l’accusa di maltrattamento aggravato. 98zero.com

Catania, bimbo picchiato dal padre con un grosso cucchiaio di legno: sospesa la responsabilità genitoriale - Il Tribunale per i minorenni di Catania ha sospeso la responsabilità genitoriale di madre e padre dell’undicenne picchiato col cucchiaio, affidando ... fanpage.it

Catania, il video e il bimbo picchiato: sospesa la responsabilità genitoriale - CATANIA – Il Tribunale per i minorenni di Catania ha disposto l’avvio di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e della madre dell’undicenne picchiato dall’uomo ... livesicilia.it

Bimbo picchiato, ecco cosa ha deciso il Tribunale dei Minorenni - facebook.com facebook

Il bambino picchiato dal padre: andrà dai nonni assieme ai fratelli dlvr.it/TQ9SVl #Sicilia #LiveSicilia x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.