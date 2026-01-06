Biglietti della Lotteria Italia | stasera l’estrazione cosa c’è da sapere

Stasera si svolge l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia, uno degli eventi più attesi dell’anno nel settore delle lotterie. Con oltre 9,6 milioni di biglietti venduti e un ricavato superiore a 48 milioni di euro, l’evento attira l’attenzione di molti. In questa guida, troverai informazioni utili sulle modalità di estrazione e i premi in palio, per essere preparato all’appuntamento di questa sera.

Anche quest'anno è altissima l'attesa per l'estrazione della Lotteria Italia che ha ottenuto un vero e proprio boom con oltre 9,6 milioni di biglietti venduti per un ricavo superiore a 48 milioni di euro. Il dato fornito da Agipronews è in netto aumento rispetto allo scorso anno quando furono venduti quasi 8,6 milioni di tagliandi. Quando avverrà l'estrazione. Per l'attesissimo momento bisognerà sintonizzarsi con il primo canale della Rai dove, all'interno del programma "Affari Tuoi" in onda dalle ore 20.35 con il padrone di casa, Stefano De Martino, che per l'occasione avrà numerosi ospiti Vip. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

