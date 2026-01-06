Biassono monossido killer in un cascinale | morto un uomo intossicato il figlio

A Biassono, nella provincia di Monza e della Brianza, si è verificato un incidente domestico che ha causato la morte di un uomo e l'intossicazione del suo giovane figlio. La tragedia si è verificata in un cascinale, dove si sospetta che la fuoriuscita di monossido di carbonio abbia avuto un ruolo fatale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'accaduto, evidenziando i rischi legati alle fonti di combustione in ambienti chiusi.

Biassono (Monza Brianza), 6 gennaio 2026 – Dramma della miseria, un uomo ucciso da una intossicazione da monossido di carbonio. Il figlio, che ha scoperto il cadavere, anche lui ricoverato in ospedale per aver respirato la stessa sostanza. Appare davvero come una tragedia provocata dall’indigenza quanto accaduto la scorsa notte a Biassono, in un cascinale di via Regina Margherita 14. Qui vivevano da un po’ di tempo Luigi Deliso, classe 1962, origini campane, e il figlio, una quarantina d’anni. Nessun lavoro ufficiale, reddito quasi inesistente, padre e figlio non avevano nemmeno i soldi per pagare il riscaldamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Biassono, monossido killer in un cascinale: morto un uomo, intossicato il figlio Leggi anche: Intossicato dal monossido, morto un uomo a Remanzacco Leggi anche: Intossicato dal monossido di carbonio: morto un 25enne

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.