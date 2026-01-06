Bianca Epifania | una natalizia piazza Saffi sotto la bufera di neve

Nel centro storico di Forlì, Piazza Saffi si è mostrata avvolta da una sottile coltre di neve, creando un’atmosfera tranquilla e suggestiva. In attesa del passaggio della Fiamma olimpica, questa scena natalizia ha offerto un’immagine di pace e tradizione, testimoniando la bellezza del periodo invernale nella città. Un momento di calma che si inserisce nel contesto delle celebrazioni e degli eventi di questa stagione.

Ecco come si presentava il cuore del centro storico di Forlì mentre attendeva il passaggio della Fiamma olimpica. Un'atmosfera suggestiva nell'ultimo giorno di festività natalizie. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

