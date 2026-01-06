Bianca Epifania | una natalizia piazza Saffi sotto la bufera di neve

Nel centro storico di Forlì, Piazza Saffi si è mostrata avvolta da una sottile coltre di neve, creando un’atmosfera tranquilla e suggestiva. In attesa del passaggio della Fiamma olimpica, questa scena natalizia ha offerto un’immagine di pace e tradizione, testimoniando la bellezza del periodo invernale nella città. Un momento di calma che si inserisce nel contesto delle celebrazioni e degli eventi di questa stagione.

Epifania bianca in città, possibile neve nel giorno della Fiamma olimpica: le stime sui centimetri - Entra nel dettaglio Pierluigi Randi, il tecnico meteorologo certificato e presidente dell'Ampro (Associazione meteo professionisti): "Già da lunedì è iniziato un moderato peggioramento del tempo che s ... forlitoday.it

Epifania a Piazza Mercato con la Fiera del Giocattolo e della Calza - spiega l'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli in un post social - napolitoday.it

Epifania bianca in Emilia Romagna: neve più intensa del previsto, ecco i motivi (Video) - facebook.com facebook

#Epifania bianca in #Emilia #Romagna: neve più intensa del previsto, ecco i motivi (Video) x.com

