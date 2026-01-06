Berlino blackout elettrico | dopo tre giorni ancora 25mila famiglie senza luce

A Berlino, a tre giorni dal blackout che ha interessato il 3 gennaio, circa 25.500 famiglie e 1.200 aziende continuano a essere senza energia elettrica. La situazione evidenzia le conseguenze di un’interruzione significativa della rete elettrica e le criticità che ne derivano per residenti e attività commerciali. Le autorità sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, monitorando attentamente l’evolversi della situazione.

A Berlino sono ancora senza corrente elettrica 25.500 famiglie e 1200 aziende dopo il blackout di sabato 3 gennaio. L’emergenza, tre giorni dopo l’incendio doloso, potrà rientrare solo giovedì, quando sarà ripristinata la luce in tutte le aree colpite. Il sindaco di Berlino Kai Wegner in una conferenza stampa ha annunciato che tutti i supermercati sono aperti ed è stata ripristinata la rete mobile. Inoltre, i cittadini che hanno fatto ricorso in questi giorni agli alberghi perché nelle loro abitazioni non era possibile attivare il riscaldamento saranno rimborsati dalle municipalità. La causa dell’interruzione di corrente è stata un incendio doloso appiccato ai cavi della rete elettrica nel distretto di Steglitz-Zehlendorf, rivendicato dal gruppo di estrema sinistra “Vulkangruppe”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

