Bergamo allarme rifiuti da sballo | sempre più bombole di protossido di azoto abbandonate

A Bergamo, si registra un aumento di rifiuti legati all’utilizzo di bombole di protossido di azoto, spesso abbandonate nel territorio. L’associazione Plastic Free segnala questa nuova problematica ambientale, evidenziando come queste bombole siano associate a un uso ricreativo e illegale. La diffusione di questi rifiuti rappresenta una preoccupazione crescente, richiedendo interventi mirati per prevenire danni all’ambiente e alla salute pubblica.

Bergamo: Allarme “Rifiuti da Sballo” - Durante le ultime attività di raccolta rifiuti organizzate nella provincia di Bergamo da Plastic Free Onlus, l'associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastic ... ticinonotizie.it

L’associazione Plastic Free avverte: «Un nuovo rifiuto emergente sta comparendo con sempre maggiore frequenza anche in provincia di Bergamo: le bombole di protossido di azoto, usate per ottenere uno «sballo» rapido e a basso costo. x.com

