Bergamo 1991 il bilancio di Cervellin | Trend di miglioramento ci serve più continuità

Nel 1991 a Bergamo, Cervellin ha sottolineato un trend di miglioramento, evidenziando la necessità di maggiore continuità. Dopo una vittoria e due sconfitte al tiebreak contro squadre di vertice, il bilancio complessivo di tre partite si attesta a cinque punti. La buona prova contro l’Imoco in Coppa Italia a Conegliano conferma un percorso in crescita, pur richiedendo costanza per ottenere risultati più stabili.

Bergamo. Una vittoria e due sconfitte al tiebreak contro due squadre di vertice, per un bottino totale di 5 punti in 3 partite, a cui si aggiunge la prova comunque positiva di Conegliano contro l’Imoco in Coppa Italia. La gestione Marcello Cervellin iniziata in maniera improvvisa due settimane fa è iniziata con un trend di crescita nei risultati del Volley Bergamo 1991, riconosciuto anche dallo stesso capo allenatore, ex vice di Carlo Parisi promosso dopo la risoluzione del contratto del 21 dicembre. Il ko per 3-2 contro Chieri segue quello di Novara: sono la quarta e quinta forza del campionato italiano, hanno quasi il doppio dei punti delle rossoblù. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Cervellin ha rivilitalizzato il Bergamo 1991: «Ma voglio più aggressività e cattiveria» Leggi anche: Volley Bergamo 1991, Cervellin nuova guida tecnica Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bergamo 1991, il bilancio di Cervellin: Trend di miglioramento, ci serve più continuità; Volley Bergamo si congeda con la sfida a Conegliano; Volley Bergamo, l'ultima dell'anno è in casa di Conegliano. Cervellin: Continuiamo il percorso; Volley Bergamo accoglie Chieri a ChorusLife Arena. Bergamo 1991, il bilancio di Cervellin: “Trend di miglioramento, ci serve più continuità” - Il tecnico dopo la vittoria contro Chieri traccia il bilancio: “L’unico obiettivo resta centrare i playoff, dobbiamo avere più lucidità nei momenti chiave” Bergamo. bergamonews.it

Cervellin ha rivilitalizzato il Bergamo 1991: «Ma voglio più aggressività e cattiveria» - VOLLEY A1 FEMMINILE Marcello Cervellin ha sostituito Carlo Parisi sulla panchina del Bergamo 1991 e in tre partite ha rivitalizzato le rossoblù che hanno conquistato 4 punti in campionato e lottato co ... ecodibergamo.it

Volley Bergamo, l’ultima dell’anno è in casa di Conegliano. Cervellin: “Continuiamo il percorso” - Le rossoblù in campo domenica 30 dicembre alle 20 al PalaVerde per i quarti di finale. bergamonews.it

A metà #stagione il #bilancio della #BluOrobica #Bergamo è positivo, risultati in linea con le aspettative estive in entrambe i campionati. I dettagli su #zonamistamagazine x.com

Cristante: "L'obiettivo è la Champions. Gasperini lo stesso di Bergamo, ha portato la sua carica anche a Roma" Mentre il 2025 si chiude, Bryan Cristante traccia un bilancio dell'anno giallorosso e fissa gli obiettivi per il futuro, con lo sguardo rivolto alla prima, s - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.