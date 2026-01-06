Benfica-Sporting Braga Coppa di Lega Portoghese 07-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Si decide la seconda finalista
Analisi e aggiornamenti su Benfica-Sporting Braga, semifinale della Coppa di Lega Portoghese del 7 gennaio 2026 alle 21:00. Scopri formazioni, quote e pronostici per questa sfida che deciderà la seconda finalista. Dopo la prima semifinale, lo Sporting Lisbona sembra favorito, mentre il confronto tra Benfica e Braga si preannuncia più equilibrato e aperto a ogni risultato.
Se nella prima semifinale di Taça de Liga c’è un favorito chiarissimo (lo Sporting Lisbona), la seconda appare più incerta e stuzzicante: il Benfica parte almeno con un metro di vantaggio sul Braga, ma raggiungere la finale non sarà facile. Josè Mourinho non ha mai vinto questo trofeo perchè negli anni in cui il suo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
