Benevento-Crotone mister Longo non le manda a dire | Secondo giallo clamoroso

Dopo la partita tra Benevento e Crotone, l’allenatore dei calabresi, Longo, ha espresso forte disappunto riguardo a un episodio controverso, definendolo un

Tempo di lettura: 2 minuti C’è ovviamente grande delusione a fine gare nelle parole del tecnico del Crotone che ha visto svanire quasi sul traguardo un risultato positivo dopo avere accarezzato addirittura l’idea di fare bottino pieno. Queste le sue parole in sala stampa. PRESTAZIONE – “La mia squadra con il cuore ha cercato di sopperire a tutte le ingiustizie. Si può perdere anche 4-0 ma il secondo giallo è qualcosa di clamoroso. Devo fare attenzione a quello che dico per non prendere una lunga squalifica. Con lo stesso arbitro eravamo già stati sfortunati con la Casertana con due rossi. Dispiace prendere due gol a difesa schierata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

