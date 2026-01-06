Benevento-Crotone mister Floro Flores | Vittorie così fanno gruppo

Nel match tra Benevento e Crotone, mister Floro Flores sottolinea come le vittorie di questo tipo contribuiscano a consolidare il gruppo. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, ottenendo un risultato importante che le permette di mantenere la vetta della classifica. Un recupero che evidenzia la coesione e la forza collettiva, elementi fondamentali per affrontare le sfide successive e mantenere alta la continuità di rendimento.

Tempo di lettura: 3 minuti Contro il Crotone contava vincere e il Be n evento lo ha fatto con un recupero da grande squadra balzando da solo in vetta alla classifica (LEGGI QUI). Non tutto ha funzionato nella nebbia del "Ciro Vigorito", ma era necessario dare un segnale forte al campionato e i giallorossi lo hanno fatto con cuore e grinta. Queste le parole di mister Floro Flores in sala stampa. PROVA – "Sono quelle gare che ti rimangono dentro. Abbiamo preso gol ad un quarto d'ora dalla fine. La cosa che mi è piaciuta è stata la reazione, da squadra vera. Attraverso queste gare si cresce e si matura" CAMBI – "Mi sembra banale dire che lasciare in panchina giocatori importanti è difficile.

