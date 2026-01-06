Benefattore anonimo dona venti cesti alimentari per i bisognosi.

Un benefattore anonimo ha donato venti cesti alimentari destinati a famiglie in difficoltà, contribuendo a sostenere le esigenze di chi si trova in situazione di fragilità. In aggiunta, è stata effettuata una donazione di 2.800 euro per borse di studio, a testimonianza dell’impegno nel supportare l’istruzione e il benessere della comunità. Un gesto di generosità che evidenzia l’importanza della solidarietà e dell’aiuto reciproco.

Venti cesti con prodotti alimentari destinati a famiglie in difficoltà e una donazione di 2mila 800 euro per borse di studio. Sono i regali inaspettati che ha fatto nei giorni scorsi un cittadino di Senago, dimostrando grande generosità e attenzione verso la propria comunità. Il benefattore, che ha scelto di restare anonimo, ha contattato direttamente la vicesindaca e assessora ai Servizi alla persona, Tania Salamone, esprimendo il desiderio di contribuire con un gesto concreto per aiutare chi è in difficoltà. La risposta dell'amministrazione comunale è stata immediata. "Il nostro concittadino si è rivolto a me con l'intenzione di fare qualcosa di concreto per aiutare le persone più in difficoltà.

