Benedizione dell’Epifania il rito antico con il gesso non è leggenda | ecco come si fa

La benedizione dell’Epifania con il gesso è un antico rito cristiano ancora praticato in alcune realtà. Questo procedimento, poco conosciuto oggi, prevede l’utilizzo di gesso e preghiere specifiche per impartire benedizioni alle case. In questa guida, spiegheremo passo dopo passo come si svolge il rito e quali formule pronunciare, offrendo una panoramica chiara e rispettosa di questa tradizione.

Pochissimi ricordano o conoscono la benedizione dell'Epifania: come si fa l'antico rito cristiano con il gesso e quali formule pronunciare. Per molto tempo ho pensato che fosse solo una tradizione folkloristica locale, una di quelle usanze di montagna che sopravvivono più per abitudine che per reale significato religioso. Poi l'ho vista praticare davvero. Alcuni miei parenti che vivono in Alto Adige, ogni anno, il giorno dell'Epifania, benedicono la casa scrivendo con il gesso sopra la porta d'ingresso: un gesto semplice e silenzioso, ma preciso.

