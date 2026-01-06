Béla Tarr regista di Satantango è morto all' età di 70 anni
Il regista ungherese Béla Tarr, noto per il suo film
Il sindacato dei registi ungheresi ha annunciato la morte del filmmaker, avvenuta il 6 gennaio 2026, dopo una lunga malattia. Béla Tarr, regista che ha firmato opere molto amate come Satantango e Almanacco d'autunno, è morto all'età di 70 anni il 6 gennaio 2026 dopo una lunga malattia. A confermarlo è stato il sindacato dei registi ungheresi con un comunicato stampa in cui si rivela la triste notizia. La carriera di Tarr Il filmmaker era nato nel 1955 nella città di Pécs e ha vissuto a Budapest per quasi tutta la sua vita, trasferendosi temporaneamente a Sarajevo per occuparsi di una scuola di cinema, poi chiusa nel 2016. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Béla Tarr ist tot – Legendärer ungarischer Filmregisseur mit 70 Jahren gestorben
