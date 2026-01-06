Anche sotto la neve, l’atmosfera natalizia si anima con le tradizioni delle Befane e dei doni. Tra il desiderio di vedere una scopa volare e i profumi di vin brulè e dolci, la figura della ‘Vecchia’ rimane protagonista, accompagnando la giornata nel rispetto delle usanze e dei ricordi più autentici del periodo.

Tra nasi all’insù in cerca di una scopa che vola nel cielo e l’odore di vin brulè e di caramello che riempiono l’aria, la ‘vecchia’ più famosa ha riempito l’agenda di oggi. E non poteva essere diversamente, dato che è il giorno dedicato alla Befana. Che, alle 16.15, effettuerà la tradizionale calata dal palazzo comunale in collaborazione con i Vigili del Fuoco (confermata, nonostante le previsioni meteo indichino per la giornata di oggi possibili deboli nevicate) e si concluderà in piazza con la distribuzione di dolci e caramelle ai più piccoli. Ma piazza Saffi già a partire dalle 15 ospiterà la chiusura della rassegna natalizia ‘Forlì che Brilla’, con anche la musica di Radio Bruno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Befane e doni (anche se nevica). Tutti pazzi per le 'Vecchie'

