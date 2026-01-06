L’Italia fronteggia un’intensa ondata di maltempo, con molte regioni in allerta per condizioni di neve e gelo. A Roma, l’esondazione dell’Aniene ha portato all’evacuazione di una famiglia con due bambini. Questi eventi evidenziano le criticità legate alle condizioni climatiche attuali e la necessità di monitorare attentamente le aree a rischio.

Roma, 6 maggio 2026 – L’Italia stretta in un morsa di freddo, l’ondata di maltempo ha alzato l’allerta in diverse regioni. Befana “bianca" in molte province, forti piogge e allerta meteo al centro-sud. Dalle intense nevicate tra il Bolognese e la Toscana, alle forti piogge sul Lazio e le raffiche di vento in arrivo attese nelle prossime ore in Sardegna, dove sta per scattare anche l’allerta neve. A Roma è esondato il fiume Aniene, allagate le zone Ponte Mammolo e dei Colli Aniene: evacuata una famiglia con due bimbi. A Roma l’allerta arancione è scattata già da ieri, il sindaco ha annullato la storica manifestazione podistica ‘Corri per la Befana’, in programma per oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Befana tra neve e gelo, allerta meteo in molte regioni d’Italia. Esonda l’Aniene a Roma: evacuati una mamma con due bimbi

Leggi anche: Maltempo, a Roma esonda l’Aniene: una famiglia evacuata e molte strade chiuse. Annullata la discesa della Befana in piazza Navona

Leggi anche: Meteo, con l’Epifania arriva il gelo su tutta l’Italia con la neve che sarà protagonista in molte regioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Neve, allerta gialla. La Befana della Toscana è gelata. Temperature a picco, “Freddo fino a febbraio”; Allerta Meteo, Gennaio 2026 inizia col botto: nuova ondata di GELO da domenica 4, poi il Ciclone della Befana porta tantissima NEVE in tutt’Italia!!!; Neve tra Trieste e Carso, ora l’allerta è per il gelo sulle strade: Epifania all’insegna della Bora forte; Quanta neve cadrà in Emilia Romagna (e a Bologna) per l’Epifania: fino a 10 centimetri in pianura, le previsioni meteo.

Befana tra neve e gelo, allerta meteo in molte regioni d’Italia. Esonda l’Aniene a Roma: evacuati una mamma con due bimbi - Annullata la corsa storica nella Capitale, sott’acqua Ponte Mammolo e Colli Aniene. quotidiano.net