Befana in bianco anche Rimini si risveglia con la neve e l' atmosfera ovattata

Rimini si risveglia questa mattina immersa in un’atmosfera ovattata, con la neve che ha ricoperto la città come previsto dalle previsioni meteorologiche. L’Epifania segna la fine delle festività natalizie, lasciando alle spalle un paesaggio suggestivo e silenzioso. La città si presenta in un abito bianco, offrendo un’atmosfera tranquilla e serena, ideale per concludere le festività in modo sobrio e naturale.

Come ampiamente annunciato dagli esperti meteo, Rimini si è svegliata con una atmosfera ‘ovattata’ in questo giorno dell'Epifania che chiude le festività natalizie. La neve è iniziata a cadere dalle primissime ore del mattino ed è prevista in intensificazione.Non si segnalano, al momento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Befana in bianco, anche Rimini si risveglia con la neve e l'atmosfera ovattata Leggi anche: Epifania in bianco, è arrivata l'annunciata neve: Cesena si risveglia con un'atmosfera 'ovattata' Leggi anche: Neve in Toscana: svolta clamorosa a Befana? “Bianco anche in pianura”. Si scia sull’Appennino La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Befana in bianco, anche Rimini si risveglia con la neve e l'atmosfera ovattata. La Romagna si risveglia in bianco per la Befana: nevica da Rimini a Cattolica – Foto e Video - La Riviera adriatica si è risvegliata coperta di neve, caduta fin dalle prime ore del mattino. chiamamicitta.it

BEFANA BIANCA...FORSE PER TUTTI...!! (lunedì 5 gennaio ore 17.30) Il titolo parla chiaro: finalmente un'occasione ghiotta per vedere bianco dalle torri a Dogana Bassa. Ovviamente sotto i 200 metri avremo temperature a limite e a volte troppo alte per favorir - facebook.com facebook

#Meteo, #Befana bianca su alcune regioni, forti piogge al #Centro-Sud. #Parla il meteorologo #Lorenzo #Tedici x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.