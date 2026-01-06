Befana fermata dal maltempo eventi annullati nel Foggiano e spargisale pronti ad entrare in azione

A causa del maltempo, alcuni eventi nel Foggiano sono stati annullati e i mezzi spargisale sono stati predisposti per interventi sulle strade provinciali. Le nevicate previste, anche a quote collinari, richiedono misure di sicurezza supplementari nelle giornate di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio. È importante prestare attenzione alle eventuali variazioni e rispettare le indicazioni delle autorità competenti.

Sono pronti a entrare in azione i mezzi spargisale sulle strade provinciali in vista nelle nevicate previste anche a quote collinari nelle giornate di mercoledì 7 gennaio e giovedì 8 gennaio.In considerazione dell'ondata di freddo artico in arrivo, con possibili precipitazioni nevose dopo.

