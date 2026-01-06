Befana di solidarietà Di Lorenzo Buongiorno Beukema tra i piccoli ricoverati del Pausilipon

Da ilnapolista.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Befana da ricordare per i piccoli pazienti ricoverati dell’Ospedale Pausilipon, Polo oncologico pediatrico dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon. Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Sam Beukema hanno trascorso ieri del tempo con i bambini e le loro famiglie, portando doni, sorrisi e un momento di spensieratezza. Non è la prima volta per i giocatori del Napoli. L’iniziativa, infatti,   si inserisce in un più ampio programma di attività condivise tra la SSC Napoli, l’Ospedale Santobono Pausilipon e la Fondazione Santobono Pausilipon. Programma reso possibile grazie a una convenzione recentemente sottoscritta tra la società sportiva e la Fondazione stessa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

befana di solidariet224 di lorenzo buongiorno beukema tra i piccoli ricoverati del pausilipon

© Ilnapolista.it - Befana di solidarietà. Di Lorenzo, Buongiorno, Beukema tra i piccoli ricoverati del Pausilipon

Leggi anche: Di Lorenzo, Buongiorno e Beukema hanno fatto visita ai piccoli pazienti del Pausilipon

Leggi anche: I calciatori Di Lorenzo, Buongiorno e Beukema in visita ai bimbi del reparto oncologico al Santobono

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.