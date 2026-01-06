Befana dei clochard al Principe di Savoia un menu regale per i senzatetto milanesi | a servire ai tavoli Sala Fontana e Mariastella Gelmini

Il 6 gennaio 2026, l’hotel Principe di Savoia di Milano ospiterà la tradizionale Befana dei clochard, un’iniziativa di solidarietà organizzata dai City Angels. Circa duecento senzatetto milanesi potranno usufruire di un menu speciale, servito da figure pubbliche e istituzionali, in un gesto di attenzione e vicinanza. Un’occasione per condividere un momento di calore e generosità durante l’Epifania.

Milano, 6 gennaio 2026 – Un menu principesco per l’Epifania solidale che i City Angels, come ogni anno il 6 gennaio, organizzano all’hotel Principe di Savoia di piazza della Repubblica per circa duecento senzatetto milanesi. Il pranzo è stato servito non da camerieri professionisti, ma da Beppe Sala, sindaco di Milano, e da Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, insieme ad alcune delle più alte cariche pubbliche e da numerosi rappresentanti delle istituzioni civili. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla befana del clochard organizzata dai City Angels al hotel Principe di Savoia, Milano 6 Gennaio 2026 ANSAMATTEO CORNER La Befana dei clochard al Principe di Savoia di Milano Camerieri speciali . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Befana dei clochard, al Principe di Savoia un menu regale per i senzatetto milanesi: a servire ai tavoli Sala, Fontana e Mariastella Gelmini Leggi anche: Befana dei clochard: per i senzatetto pranzo da ‘principe’ al Savoia con lo chef di Alberto di Monaco Leggi anche: Pranzo a cinque stelle per i clochard milanesi al Principe di Savoia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Befana dei clochard: per i senzatetto pranzo da ‘principe’ al Savoia con lo chef di Alberto di Monaco; Milano, all’hotel Principe di Savoia torna la Befana del Clochard dei City Angels; Milano, all'hotel Principe di Savoia torna la “Befana del Clochard” organizzata dai City Angels; La Befana del Clochard: solidarietà e dignità nel cuore di Milano. Pranzo a cinque stelle per i clochard milanesi al Principe di Savoia - L'iniziativa anche quest'anno è stata organizzata dal City Angels di Milano. milanotoday.it

La Befana dei clochard al Principe di Savoia di Milano - La Befana dei clochard al Principe di Savoia di Milano Così il trumpismo si sta mangiando la sua base Simona Ventura rompe il silenzio dopo il flop Bologna, capotreno ucciso nel parcheggio della ... msn.com

Befana dei clochard: per i senzatetto pranzo da ‘principe’ al Savoia con lo chef di Alberto di Monaco - Epifania solidale: 200 persone senza dimora nell’hotel più lussuoso della città servite dal governatore Attilio Fontana, dal sindaco Beppe Sala e numerose autorità, insieme ai volontari dei City Angel ... msn.com

IL VALORE E L’ESEMPIO DEL PRANZO DELLA “BEFANA DEL CLOCHARD”DEI CITY ANGELS ANTEPRIMA NEWS è il giornale per abbonati ideato e diretto dal celebre giornalista Giorgio Dell'Arti. Tiberio Fusco (giornalista, autore televisivo tra l’ altro di Pier - facebook.com facebook

Befana del Clochard, il 6 gennaio 2026 all’hotel Principe di Savoia a Milano 200 senzatetto saranno serviti da volti noti come Attilio Fontana e Beppe Sala x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.