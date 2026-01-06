Befana con sacco pieno | carbone a gogò e satira servita

Da lortica.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della festa della Befana, tradizione che consegna doni ai bambini e carbone ai più discoli, il sindaco ha scelto di partecipare con un’ironica nota di satira. Un modo per riflettere sul senso di questa ricorrenza, mantenendo sobrietà e rispetto, senza perdere di vista il carattere simbolico di un momento che unisce tradizione e leggerezza.

Nel giorno della Befana, che come si sa porta doni ai boni e carbone ai birbanti, anche il sindaco s’è messo di buzzo bono a fa’ satira. Sulla sua pagina Facebook spunta una foto bella pepata: una presa di giro politica che accompagna parole ancora più dure, rivolte a chi ha gridato al “fallimento” della Fondazione Guido d’Arezzo. Secondo il sindaco, le accuse lanciate da Romizi, Dringoli e Mutarelli son roba grossa, ma campata ‘n’ aria. E siccome oggi è l’Epifania, invece che dolcetti. zac! Un bel sacco di carbone. Perché, a suo dire, questo modo di fare politica ‘un è critica, ma propaganda bella e buona. 🔗 Leggi su Lortica.it

befana con sacco pieno carbone a gog242 e satira servita

© Lortica.it - Befana con sacco pieno: carbone a gogò e satira servita

Leggi anche: Befana 2026, in volo con la scopa sui palazzi del potere: dolci o carbone per questi leader politici?

Leggi anche: Dolcetti o carbone? la Befana non si tocca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Befana e l’Epifania, tra carbone e doni: tradizione e fede sulle nostre montagne; La Befana arriva in città: un pomeriggio di festa in largo Lamarmora; Aspettando la notte della Befana con il Caffè letterario di Albedo e un buon libro; La Befana scortata dai carabinieri visita i piccoli pazienti degli ospedali di Negrar e Borgo Trento: sorrisi, dolci e giochi per i....

befana sacco pieno carboneLa Befana tra dolci e carbone: le origini di una tradizione tutta italiana - La Befana che porta dolci, cioccolata e carbone è una delle tradizioni più antiche e affascinanti del folklore italiano, un rito che affonda le sue radici in un intreccio di credenze pagane, religione ... erreemmenews.it

befana sacco pieno carboneBefana 2026, in volo con la scopa sui palazzi del potere: dolci o carbone per questi leader politici? - La Befana arriva anche in questo 2026 e sorvola con la sua scopa anche i palazzi del potere. notizie.com

befana sacco pieno carboneUNIMORE, ARRIVA LA BEFANA COMUNISTA, CARBONE PER LA RETTRICE CUCCHIARA - Quest’anno è arrivata all’Università di Modena e Reggio Emilia per consegnare il simbolico sacco di carbone alla Re ... tvqui.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.