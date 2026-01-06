Befana con sacco pieno | carbone a gogò e satira servita
In occasione della festa della Befana, tradizione che consegna doni ai bambini e carbone ai più discoli, il sindaco ha scelto di partecipare con un’ironica nota di satira. Un modo per riflettere sul senso di questa ricorrenza, mantenendo sobrietà e rispetto, senza perdere di vista il carattere simbolico di un momento che unisce tradizione e leggerezza.
Nel giorno della Befana, che come si sa porta doni ai boni e carbone ai birbanti, anche il sindaco s’è messo di buzzo bono a fa’ satira. Sulla sua pagina Facebook spunta una foto bella pepata: una presa di giro politica che accompagna parole ancora più dure, rivolte a chi ha gridato al “fallimento” della Fondazione Guido d’Arezzo. Secondo il sindaco, le accuse lanciate da Romizi, Dringoli e Mutarelli son roba grossa, ma campata ‘n’ aria. E siccome oggi è l’Epifania, invece che dolcetti. zac! Un bel sacco di carbone. Perché, a suo dire, questo modo di fare politica ‘un è critica, ma propaganda bella e buona. 🔗 Leggi su Lortica.it
