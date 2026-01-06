Befana Cisl al Centro Giovanni XXIII sorrisi e dolcetti per i bambini

6 gen 2026

La Befana organizzata dalla Cisl Messina al Centro Giovanni XXIII di Ritiro ha concluso il calendario natalizio con un momento di convivialità e allegria. Bambini e famiglie hanno potuto vivere una mattinata all'insegna dei sorrisi, con dolcetti e tradizioni che rafforzano il senso di comunità. Un'occasione di condivisione promossa dal sindacato in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano e la Parrocchia di Santa Maria del.

