Befana amarissima per il Pisa | all’Arena arriva solo carbone il Como ne fa tre

Il Pisa subisce una sconfitta pesante contro il Como all’Arena, con un secondo tempo che ha visto i nerazzurri crollare sotto i colpi degli avversari. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra toscana ha sprecato occasioni in avvio di ripresa, lasciando spazio alla rimonta ospite. La partita si conclude con un risultato che evidenzia le difficoltà della squadra in questa fase del campionato.

PISA – Un secondo tempo da incubo condanna i nerazzurri. Il Pisa regge un tempo, spreca in avvio di ripresa e poi crolla sotto i colpi di un Como cinico e spietato. Finisce con un rotondo 0-3 che non lascia appello. Il primo tempo è una partita a scacchi. Il Como si affida alla qualità di Nico Paz e Rodriguez, ma Semper tiene a galla i suoi con interventi decisivi, anche quando il fuoco amico di una deviazione rischia di beffarlo. La svolta sembra arrivare a inizio ripresa. Il Pisa parte forte. Piccinini ha due volte la palla del vantaggio (47’ e 51’), ma sbatte contro un muro chiamato Butez. È il momento migliore dei nerazzurri, ma è un fuoco di paglia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

