Befana al vetriolo per Gianni e Tina di Uomini e Donne | lo scambio di messaggi che fa ridere tutti

Durante la giornata della Befana, Gianni Sperti e Tina Cipollari di Uomini e Donne hanno condiviso un divertente scambio di messaggi, caratterizzato da ironia e spontaneità. La loro comunicazione, pubblicata su Instagram, ha suscitato sorriso tra i fan, offrendo un momento di leggerezza e autenticità tra i due volti noti del programma. Un episodio semplice, ma che ha catturato l’attenzione di molti appassionati.

Il giorno della Befana ha regalato ai fan di Uomini e Donne un siparietto al carbone tra Gianni Sperti e Tina Cipollari, protagonisti di uno scambio di messaggi irriverente e ironico, condiviso dallo stesso Gianni nelle sue stories di Instagram. Il dialogo mostra una certa complicità tra i due volti storici del programma di Maria De Filippi. Gianni inizia con un messaggio affettuoso in cui le dà della Befana: "Buongiorno e tanti tanti auguri. Spero tu non sia stanca per stanotte perché oggi dobbiamo registrare. P.S. Se ti è avanzata una calza me la porti in camerino? Grazie". Tina, dal canto suo, risponde con la sua ironia tagliente, e in chiave affettuosa, ma con più originalità: "Calze esaurite come te.

