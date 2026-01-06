Befana acrobatica dei Caschi Rossi in Piazza Plebiscito con Geolier

La Befana acrobatica dei Caschi Rossi in Piazza Plebiscito, accompagnata da Geolier, conclude la vasta programmazione natalizia di Napoli promossa da Turismo e Cultura. L’evento ha coinvolto tutte le Municipalità della città, offrendo momenti di festa e occasioni per conoscere le tradizioni locali. Un’occasione per vivere un Natale ricco di iniziative e scoprire le peculiarità della nostra cultura in un clima di condivisione e rispetto.

Tempo di lettura: 3 minuti La Befana dei Vigili del Fuoco in Piazza Plebiscito ha chiuso l’ampia programmazione del Natale a Napoli proposta da Turismo e Cultura, con tutte le Municipalità coinvolte in un clima di festa che ha proposto una città piena di eventi e opportunità di scoperta delle nostre tradizioni. L’ assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, insieme alla Befana acrobatica e ai Vigili del Fuoco, ha distribuito le caramelle ai tanti bambini arrivati in piazza. Con lei, il comandante Armando De Rosa, dirigente dell’Ufficio Prevenzione Incendi presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, il consigliere del Comune di Napoli Salvatore Flocco, l’assessore al Turismo della Municipalità 2 Lorenzo Iorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Befana acrobatica dei Caschi Rossi in Piazza Plebiscito con Geolier Leggi anche: Natale a Napoli si conclude con la Befana acrobatica dei Vigili del Fuoco in Piazza Plebiscito Leggi anche: Discesa acrobatica della Befana, la gioia dei bambini in piazza Malatesta per 'Pompieropoli' La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. LA BEFANA ACROBATICA HA L’INFLUENZA E NON PUÒ CALARSI DALL’ALTO, ANNULLATO EVENTO IN PIAZZA VITTORIO VENETO A MATERA - facebook.com facebook LA BEFANA ACROBATICA ARRIVA DALL’ALTO, EVENTO IN PIAZZA VITTORIO VENETO A MATERA x.com

