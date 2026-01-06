In Beautiful, la storia di Sugar ha suscitato grande interesse, sostituendo temporaneamente Sheila. Tuttavia, ora è confermato che Sheila è ancora viva. Chi è allora Sugar e quale ruolo ha nella trama? La serie continua a sorprendere, con la riapparizione della Carter, smentendo ogni supposizione sulla sua presunta morte.

Sheila è viva e ormai questo è certo: ma chi è Sugar? La trama di Beautiful vede nuovamente in scena la Carter, che in realtà non è morta. Finn e Deacon, che hanno deciso di mettersi sulle sue tracce, l’hanno trovata in un edificio abbandonato in fin di vita. Infatti, ormai la dark lady è senza forze. I due sono riusciti a trovarla giusto in tempo per salvarle la vita. Così abbiamo avuto la certezza che Deacon aveva ragione: in realtà Steffy ha ucciso Sugar e non Sheila. Uno scambio di persone che è avvenuto per mettere in pericolo la Forrester. Ma vediamo insieme cos’è davvero accaduto. Beautiful anticipazioni italiane: chi è Sugar e perché è andata a casa di Steffy. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Beautiful, chi è Sugar: perché ha preso il posto di Sheila ed è morta

Beautiful anticipazioni dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

