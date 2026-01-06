Battaglia alle keybox selvagge le cassette portachiavi nelle strade | rimosse una settantina di lucchetti per le case dei turisti

Nelle ultime ore, le forze dell’ordine di Milano hanno rimosso circa settanta keybox, comunemente note come cassette portachiavi, installate illegalmente lungo alcune strade della città. L’operazione, condotta in collaborazione con il NUIR, ha coinvolto diverse zone, tra cui il Municipio 5, al fine di contrastare la presenza di questi “lucchetti” che spesso rappresentano un problema per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Milano, 6 gennaio 2026 – Ieri e stamane la Polizia locale in coordinamento con il Nuir, ha operato su alcune strade milanesi per il taglio delle keybox: diverse le località controllate e una settantina le keybox asportate, delle quali 40 in particolare nel Municipio 5. Il nuovo regolamento di Polizia urbana. Lo scorso 4 dicembre il Consiglio comunale aveva deciso di vietare, mediante una modifica del Regolamento di Polizia Urbana, l’installazione delle cosiddette ‘lockbox’ o 'keybox', le cassette portachiavi utilizzate dai proprietari di bed and breakfast, su elementi dell’arredo urbano, segnaletica stradale, recinzioni, cancellate, pali della luce o altre strutture collocate su suolo pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Battaglia alle keybox selvagge, le cassette portachiavi nelle strade: rimosse una settantina di “lucchetti” per le case dei turisti Leggi anche: Milano, rimosse dalle strade una settantina di keybox Leggi anche: Forte dei Marmi, raid di ladri nelle case. Tra le vittime una nota dottoressa: “Mi sono sentita violata” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Roma, la "guerra dei lucchetti" tra rimozioni e minacce social all'assessore anti-keybox - Dopo il divieto di installazione senza autorizzazioni, il Comune ha dato il via alla rimozione delle cassette di sicurezza per accedere agli immobili locati ... tgcom24.mediaset.it Adesivi sulle keybox. Altro blitz nella notte: "Continua la battaglia contro gli affitti brevi" - Torna ’Salviamo Firenze’: le scatoline delle chiavi coperte di scotch nero e giallo. lanazione.it

