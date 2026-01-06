Battaglia alle keybox le cassette portachiavi | rimossi una settantina di lucchetti per le case dei turisti Pagano i proprietari

Nella giornata di ieri e stamane, la Polizia locale di Milano, in collaborazione con il Nuir, ha effettuato interventi per rimuovere circa settanta keybox, cassette portachiavi utilizzate per le abitazioni dei turisti. L’operazione ha interessato diverse zone della città, con particolare attenzione al Municipio 5, nel tentativo di contrastare pratiche che spesso ricadono sui proprietari.

Milano, 6 gennaio 2026 – Ieri e stamane la Polizia locale in coordinamento con il Nuir, ha operato su alcune strade milanesi per il taglio delle keybox: diverse le località controllate e una settantina le keybox asportate, delle quali 40 in particolare nel Municipio 5. Milano 30122025 Stop Key Box Key Box lock locker lucchetti Affitti Brevi dal 2026 foto Ansa Salmoirago Il nuovo regolamento di Polizia urbana. Lo scorso 4 dicembre il Consiglio comunale aveva deciso di vietare, mediante una modifica del Regolamento di Polizia Urbana, l'installazione delle cosiddette 'lockbox' o 'keybox', le cassette portachiavi utilizzate dai proprietari di bed and breakfast, su elementi dell'arredo urbano, segnaletica stradale, recinzioni, cancellate, pali della luce o altre strutture collocate su suolo pubblico.

