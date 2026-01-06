Basket Milano fa il miracolo e batte il Panathinaikos in trasferta in Eurolega

Milano sorprende in trasferta e supera il Panathinaikos in Eurolega di basket. Nonostante le assenze di Shields, Ellis, Bolmaro, Tonut, Sestina e Diop, la squadra ha mostrato carattere e determinazione, portando a casa una vittoria importante in un campo difficile. Una prestazione che testimonia la forza del gruppo e la capacità di adattarsi alle sfide.

Gli stop proprio a poche ore dalla palla a due di Shields ed Ellis, che si aggiungevano ai forfait di Bolmaro, Tonut, Sestina e Diop, sembravano mettere l'EA7 Emporio Armani Milano nella posizione di essere la vittima sacrificale all'Oaka di Atene contro il Panathinaikos. Ma il ventesimo turno ha visto i ragazzi di Peppe Poeta giocare al massimo e conquistare una clamorosa vittoria che la rilancia in Eurolega. Avvio equilibrato nei primi minuti, con Brooks e LeDay a trovare i primi punti per Milano, ma il primo tentativo di strappo è dei greci che con Holmes trova una giocata da tre punti per il +5 dei padroni di casa.

