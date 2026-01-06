Basket femminile | Schio-Tortona storia contro novità nella finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia di basket femminile mette di fronte Schio e Tortona, due squadre con storie e percorsi differenti. Schio, con un ricco palmarès che include numerosi scudetti e titoli nazionali, rappresenta la tradizione, mentre Tortona si presenta come una novità in questa fase. Un confronto tra esperienza consolidata e nuove ambizioni, in un match che promette di offrire spettacolo e interessanti sviluppi.

Da una parte 13 scudetti, 16 titoli di Coppa Italia, 14 Supercoppe Italiane, 2 Coppe Ronchetti e un'EuroCup. Dall'altra una storia che è cambiata nel 2023 con l'ingresso nell'orbita del Derthona Basket e il passaggio dal giocare a Castelnuovo Scrivia al farlo a Tortona. A poco più di un anno e mezzo dalla promozione in Serie A1, l'Autosped di Orazio Cutugno si ritrova ad affrontare in finale di Coppa Italia il Famila Schio, cioè il totem del basket femminile tricolore negli ultimi 25 anni. E avrà l'opportunità di farlo con a favore il pubblico della Nova Arena. Cammino clamoroso, quello di Tortona, capace di eliminare prima Campobasso dominando la partita su tutta la linea, poi addirittura la Reyer Venezia che, finora, aveva perso soltanto due volte in stagione, proprio contro Schio e contro le molisane.

