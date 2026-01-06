Nella finale della Coppa Toscana di basket, il Poggibonsi si arrende alla Gea Grosseto con il risultato di 70-84. La partita ha visto la squadra ospite prevalere grazie a prestazioni convincenti, conquistando così un posto nella finalissima. La sfida ha confermato il livello competitivo della competizione e il talento delle due formazioni coinvolte.

POGGIBONSI 70 GEA GROSSETO 84 POGGIBONSI: Calamassi 9, Mori, Del cucina 17, Bandini, Mucci 9, Ravenni, Testi 2, Bruni, Giorgetti, Maestrini 18, Juliatto 15. Allenatore Mameli. Parziali: 36-16; 55-33; 71-53. GROSSETO – Non ci sarà il derby tutto senese e valdelsano nella finalissima di Coppa Toscana Franco Bugliesi. Nella seconda semifinale la Paolo Nesi Group Poggibonsi cede ai padroni di casa della Gea con il punteggio di 70-84. Una partita in cui i giallorossi non sono mai riusciti a pareggiare il talento della compagine biancorossa maremmana. Non sono bastate le prestazioni offensive importanti di Maestrini, Del Cucina e Juliatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Coppa Toscana Final Four. Il Poggibonsi deve arrendersi. Alla finalissima approda la Gea

