basket coppa toscana final four il poggibonsi deve arrendersi alla finalissima approda la gea

Nella finale della Coppa Toscana di basket, il Poggibonsi si arrende alla Gea Grosseto con il risultato di 70-84. La partita ha visto la squadra ospite prevalere grazie a prestazioni convincenti, conquistando così un posto nella finalissima. La sfida ha confermato il livello competitivo della competizione e il talento delle due formazioni coinvolte.
POGGIBONSI 70 GEA GROSSETO 84 POGGIBONSI: Calamassi 9, Mori, Del cucina 17, Bandini, Mucci 9, Ravenni, Testi 2, Bruni, Giorgetti, Maestrini 18, Juliatto 15. Allenatore Mameli. Parziali: 36-16; 55-33; 71-53. GROSSETO – Non ci sarà il derby tutto senese e valdelsano nella finalissima di Coppa Toscana Franco Bugliesi. Nella seconda semifinale la Paolo Nesi Group Poggibonsi cede ai padroni di casa della Gea con il punteggio di 70-84. Una partita in cui i giallorossi non sono mai riusciti a pareggiare il talento della compagine biancorossa maremmana. Non sono bastate le prestazioni offensive importanti di Maestrini, Del Cucina e Juliatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
