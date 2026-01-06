Basic Lazio incontro decisivo in giornata | il club punta a blindarlo! Le ultime
Oggi si svolge un incontro importante tra la Lazio e l'agente di Basic Lazio, con l'obiettivo di definire il rinnovo del contratto del giocatore. La società vuole consolidare il proprio assetto e garantire stabilità al team, evitando sorprese al termine della stagione. La trattativa rappresenta un passaggio chiave per il futuro del calciatore e per le strategie della Lazio in questa fase.
Basic Lazio, ore calde per il rinnovo: incontro in giornata con l’agente per blindare il croato e definire la strategia del club La Lazio ha deciso di accelerare sul fronte rinnovi per evitare spiacevoli sorprese al termine della stagione. Tra i dossier più delicati c’è quello di Toma Basic, centrocampista croato che rischia concretamente di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
