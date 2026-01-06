Base jumper muore durante un lancio in Trentino | lo schianto davanti all'amico che filmava

Un base jumper di 44 anni, Philip Haidinger, residente a Vienna, è deceduto durante un lancio in Trentino. L’incidente è avvenuto sulla celebre exit Spartacus, sul Monte Brento, mentre l’uomo si trovava in volo davanti a un amico che stava filmando. L’incidente ha suscitato attenzione per le tragiche conseguenze di questa attività ad alta quota, praticata da appassionati di sport estremi.

Un uomo residente a Vienna - il 44enne Philip Haidinger - ha perso la vita dopo essersi lanciato dalla nota exit Spartacus, sul Monte Brento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Base jumper si schianta e muore in Trentino mentre l'amico lo sta filmando Leggi anche: Base jumper muore dopo il lancio dal monte Brento: un amico lo stava filmando Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Base jumper muore dopo il lancio dal monte Brento: un amico lo stava filmando; Si schianta sulle rocce durante un volo con la tuta alare: morto sul colpo; Base jumper muore sul monte Brento in Trentino: lo schianto mentre l'amico lo stava filmando; Trentino, base jumper precipita dalla montagna e muore. Base jumper muore durante un lancio in Trentino: lo schianto davanti all’amico che filmava - ha perso la vita dopo essersi lanciato dalla nota exit Spartacus, sul Monte Brento ... fanpage.it

Base jumper muore dopo il lancio dal monte Brento: un amico lo stava filmando - Tragedia in Trentino: un austriaco ha perso il controllo in volo schiantandosi contro un pendio roccioso. ilfattoquotidiano.it

Base jumper muore sul monte Brento in Trentino: lo schianto mentre l'amico lo stava filmando - Tragedia sul monte Brento in Trentino: un base jumper residente a Vienna è morto dopo aver perso il controllo del volo. msn.com

È il 44enne austriaco Philipp Haidinger la vittima del tragico incidente della mattina di oggi, lunedì 5 gennaio, sul Monte Brento. Il base jumper di Vienna ha probabilmente perso il controllo della propria traiettoria, rovinando lungo un pendio scosceso della par - facebook.com facebook

Base jumper morto sul monte Brento, l'intervento dei soccorritori x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.