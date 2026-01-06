Bartesaghi possibile assalto dell’Arsenal Il Milan prepara la mossa per cautelarsi

Il Milan monitora attentamente la situazione di Davide Bartesaghi, in vista di un possibile interesse da parte dell'Arsenal e di altri club di rilievo. La società rossonera valuta le strategie più opportune per tutelare il proprio giocatore e mantenere il controllo sul suo futuro, considerando eventuali offerte e possibilità di mercato.

