Bartesaghi possibile assalto dell’Arsenal Il Milan prepara la mossa per cautelarsi

Il Milan monitora attentamente la situazione di Davide Bartesaghi, in vista di un possibile interesse da parte dell'Arsenal e di altri club di rilievo. La società rossonera valuta le strategie più opportune per tutelare il proprio giocatore e mantenere il controllo sul suo futuro, considerando eventuali offerte e possibilità di mercato.

Calciomercato Milan, per Davide Bartesaghi occhio al possibile pressing e assalto dell'Arsenal e di altre squadre importanti. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

