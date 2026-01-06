Bartesaghi possibile assalto dell’Arsenal Il Milan prepara la mossa per cautelarsi
Il Milan monitora attentamente la situazione di Davide Bartesaghi, in vista di un possibile interesse da parte dell'Arsenal e di altri club di rilievo. La società rossonera valuta le strategie più opportune per tutelare il proprio giocatore e mantenere il controllo sul suo futuro, considerando eventuali offerte e possibilità di mercato.
Calciomercato Milan, per Davide Bartesaghi occhio al possibile pressing e assalto dell'Arsenal e di altre squadre importanti. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Il Milan blinda Bartesaghi. Aumento e prolungamento. Diavolo, mossa anti Arsenal
Leggi anche: Bartesaghi sorpresa del derby: in estate il Milan ha respinto l’assalto del …
Sopresona di formazione nella partita di questa sera, nessuno se lo aspettava ma l'emergenza totale porterà Davide Bartesaghi ad esordire da difensore centrale, posizione che in molti indicavano come possibile evuluzione del talentino rossonero. Come and - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.