Barman italiano di 31 anni trovato morto in casa a Londra | è il figlio di un comandante dei carabinieri di Pescara

Matteo Leone, 31 anni, bartender italiano residente a Londra, è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Figlio di un comandante dei carabinieri di Pescara, il suo decesso è stato scoperto dai amici, nonostante l’intervento dei soccorritori. La causa della morte è ancora da accertare. La vicenda ha suscitato cordoglio e attenzione, evidenziando la tragica perdita di un giovane professionista lontano da casa.

Lo hanno trovato riverso sul suo letto, senza vita. A nulla è servito l'intervento dei soccorritori. Matteo Leone, bartender italiano di 31 anni, era già morto nell'appartamento che condivideva con alcuni suoi amici a Londra. Il ragazzo, originario pugliese ma abruzzese di adozione, era il figlio del comandante dei carabinieri della stazione di Pescara Colli.

