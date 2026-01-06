Tripudio di rosa, ironia e citazioni pop, ma per molti "Barbie" è un film molto più stratificato di quanto possa sembrare a un primo sguardo. Greta Gerwig ha trasformato un’icona commerciale in un racconto ricco di rimandi culturali, psicologici e cinematografici, capace di parlare a pubblici. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Barbie, stasera in tv: 5 curiosità sul film di Greta Gerwig

Leggi anche: Killers of the Flower Moon, stasera in tv: 5 curiosità sul film di Martin Scorsese

Leggi anche: Narnia di Greta Gerwig, il compositore della colonna sonora è convinto: "I fan ameranno le musiche del film"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Barbie, stasera in tv: 5 curiosità sul film di Greta Gerwig; I film da vedere in tv dal 5 all’11 gennaio 2026; Programmi TV 6 gennaio 2026: cosa vedere stasera; Programmazione TV dell’Epifania, i film da non perdere - Pagina 4 di 5.

Stasera in tv martedì 6 gennaio: Barbie - Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 6 gennaio. 2anews.it