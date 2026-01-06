Barbareschi contro Elodie | Quelle che cantano così e si mette in quella posizione VIDEO

Una clip del programma di Luca Barbareschi, in cui si rivolge a Elodie con un commento giudicato offensivo, è diventata rapidamente virale. La scena ha suscitato reazioni di sdegno sui social, riaccendendo il dibattito sulla libertà di espressione e il rispetto reciproco nel mondo dello spettacolo. Di seguito, i dettagli dell’episodio e le reazioni che ha generato.

Una clip estratta dal programma di Luca Barbareschi è diventata virale nelle ultime ore, scatenando polemiche e indignazione sui social network. Durante una recente puntata di Allegro ma non troppo, il late show in onda su Rai3, il conduttore e attore ha rivolto un attacco diretto a Elodie, accompagnando le sue parole con un gesto esplicito che ha fatto rapidamente il giro del web. anche il 2026 si prevede proficuo per elodie, brava pic.twitter.comEH7B1ceR1F — dualapo? (@lapussyyy) January 5, 2026 Il siparietto è nato nel momento in cui Silvia Querci, la cantante della band presente in studio, si è esibita sulle note di I Will Always Love You di Whitney Houston.

