Bandecchi | Trump sia saggio Prepotenza e forza non sostituiscono diplomazia | al loro posto subentra la guerra

Stefano Bandecchi, leader di Dimensione Bandecchi, interviene sul dibattito relativo alle ultime dichiarazioni di Trump sulla necessità di annettere la Groenlandia agli Usa per questioni di sicurezza: "Le minacce sulla Groenlandia rappresentano la prosecuzione dell'atteggiamento aggressivo tenuto da Trump verso il Venezuela. Seppur quella di Maduro fosse una dittatura mascherata da democrazia e sebbene per il popolo venezuelano la sua fine potrebbe rappresentare un ritorno alla vera democrazia, l'intervento USA è andato oltre il diritto internazionale aprendo a serie riflessioni e creando un pericoloso precedente di cui, specie le potenze ostili come Cina e Russia, cercheranno di approfittare". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

