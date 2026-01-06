Bambole vecchie e danneggiate Così fanno accettare le imperfezioni e contrastano i modelli di bellezza
In un laboratorio fotografico di una pediatria mantovana, un progetto mira a valorizzare bambole vecchie e danneggiate, promuovendo l’accettazione delle imperfezioni e contrastando i modelli di bellezza irrealistici. L’iniziativa, rivolta anche a bambine provenienti dalla Riviera di Levante, si propone di sensibilizzare sui disturbi alimentari attraverso un percorso che invita a riflettere sull’autenticità e l’unicità.
L’iniziativa nel laboratorio fotografico di una pediatria mantovana contro i disturbi alimentari. Molte arrivano dalla Riviera di Levante. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
