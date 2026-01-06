Balkan Love le immagini della serata all' El Dorado | Ecco chi c' era

Balkan Love è un evento che si sta consolidando a Parma, presso l’El Dorado Disco Club di via Emilio Lepido. La serata offre un’occasione per immergersi nelle atmosfere delle musiche balcaniche e slave, diventando un punto di riferimento per gli appassionati del genere. Ecco alcune immagini e i partecipanti che hanno preso parte all’ultima edizione, confermando il successo di questo appuntamento.

Balkan love, una serata che si sta ormai affermando a Parma, all'El Dorado Disco Club di via Emilio Lepido, diventando un appuntamento fisso per tutti quelli che vogliono scoprire le vibe balcane e slave. Un momento di distrazione caratterizzato dal divertimento e dalla musica inconfondibile.

