Bajni, con i suoi 125 anni di storia, rappresenta una presenza stabile nel cuore della città. La libreria, situata in via Verdi all’angolo con via Eugenio Chiesa, è un punto di riferimento per appassionati e lettori da oltre un secolo. Questo importante traguardo testimonia l’importanza di un’attività che ha saputo mantenere viva la passione per i libri nel tempo.

Centoventicinque anni di attività. È il ragguardevole traguardo raggiunto in questi giorni dalla storica libreria Bajni di via Verdi, angolo via Eugenio Chiesa. "Mio nonno Pietro diceva sempre che era nata anche prima, ma non abbiamo nessun riferimento e abbiamo fissato come data di inizio il primo gennaio 1901" dice Francesco Bajni, il titolare, alla terza generazione. Nata come libreria scolastica "quando i libri di vario genere erano pochi e pochi i lettori", allargatasi alla varia e alla cancelleria dopo la guerra, e diventata un autentico punto di riferimento per tutta la provincia: "Mio padre Giuseppe era un rappresentante di libri per le elementari e si girava tutto il territorio, dal Cinquale fino ad Aulla, Fivizzano e Pontremoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bajni, 125 anni di storia. La centenaria libreria una luce fissa in centro

Leggi anche: La libreria antiquaria. Una storia lunga 150 anni

Leggi anche: Fila si compra Seven: “Nuovo capitolo di una storia centenaria”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bajni, 125 anni di storia. La centenaria libreria una luce fissa in centro.

Nostalgia canaglia, le mitiche Aprilia 125 degli anni 80 - Quaranta anni fa le 125 non avevano limiti, come i sogni dei sedicenni. insella.it