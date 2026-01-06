Azzurra morta a 12 anni per polmonite fulminante | aperta un' inchiesta

La Procura di Padova ha avviato un’indagine per omicidio colposo sulla morte di Azzurra Breda, 12 anni, deceduta il 31 dicembre nella terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Padova a causa di una polmonite fulminante. L’inchiesta mira a chiarire le cause e responsabilità legate a questo decesso improvviso.

La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Azzurra Breda, 12 anni, avvenuta il 31 dicembre nella Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova a causa di una polmonite fulminante. La pm Valeria Peruzzo ha disposto l'autopsia, che verrà. 🔗 Leggi su Today.it

