Azzurra morta a 12 anni per polmonite fulminante | aperta un' inchiesta
La Procura di Padova ha avviato un’indagine per omicidio colposo sulla morte di Azzurra Breda, 12 anni, deceduta il 31 dicembre nella terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Padova a causa di una polmonite fulminante. L’inchiesta mira a chiarire le cause e responsabilità legate a questo decesso improvviso.
La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Azzurra Breda, 12 anni, avvenuta il 31 dicembre nella Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova a causa di una polmonite fulminante. La pm Valeria Peruzzo ha disposto l'autopsia, che verrà. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Azzurra Breda morta per una polmonite fulminante a 12 anni, era stata ricoverata tre giorni prima per una "influenza forte"
Leggi anche: Muore per una polmonite fulminante a 12 anni, ma Azzurra Breda era ricoverata per influenza
Bambina di 12 anni stroncata da una polmonite fulminante; Bambina di 12 anni morta per una polmonite fulminante; Padova, muore a 12 anni per una polmonite fulminante: Azzurra Breda era ricoverata da tre giorni per una brutta influenza. «Siamo sconvolti»; Padova, bambina di 12 anni stroncata da una polmonite fulminante.
Padova, morta a 12 anni per polmonite fulminante: aperta un'inchiesta per omicidio colposo - Disposta l’autopsia per Azzurra Breda deceduta il 31 dicembre in Terapia intensiva pediatrica. rainews.it
Azzurra muore a 12 anni per una polmonite fulminante: la Procura apre un'inchiesta - Azzurra, residente a Sant’Angelo di Piove di Sacco, aveva iniziato a stare male il 28 dicembre, con febbre molto alta, arrivata fino a 40 gradi. nordest24.it
Azzurra Breda morta a 12 anni per una polmonite, poteva essere salvata? Si indaga per omicidio colposo. Chiesa gremita per la veglia - È l'accusa su sui indaga la prcira di Padova per fare luce sulla morte di Azzurra Brenda, la dodicenne ... msn.com
Azzurra Breda morta a 12 anni per una polmonite fulminante: era ricoverata per una brutta influenza. - facebook.com facebook
