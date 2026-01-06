È stato pubblicato il terzo trailer di Avengers: Doomsday, un’anteprima esclusiva della Marvel. Tra i protagonisti figurano Xavier, Magneto e Ciclope, iconici personaggi degli X-Men già apparsi nelle produzioni della saga Fox degli anni 2000. Questo trailer riporta sul grande schermo alcuni dei personaggi più amati di quella fase, offrendo agli appassionati un’anticipazione delle novità e dei ritorni previsti nel nuovo film.

Il terzo trailer di Avengers: Doomsday rilasciato da Marvel in esclusiva per le sale ha come protagonisti Xavier, Magneto e Ciclope, nella loro versione vista al cinema nella saga targata Fox di inizio anni ‘2000. Un ritorno atteso, sin dal giorno del reveal del cast completo del film, e che riporta su schermo in ruoli iconici Patrick Stewart, Ian McKellen e James Marsden. Il breve promo mostra immagini della X-Mansion, accompagnate da una narrazione off screen di Magneto La morte arriva per tutti: è l’unica cosa di cui sono certo. La domanda non è se sei pronto a morire; la domanda è chi sarai nel momento in cui chiuderai gli occhi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Avengers: Doomsday, il trailer che fa tornare gli X-Men storici sullo schermo

