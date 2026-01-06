Avengers | Doomsday il trailer che fa tornare gli X-Men storici sullo schermo

Da cinemaserietv.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il terzo trailer di Avengers: Doomsday, un’anteprima esclusiva della Marvel. Tra i protagonisti figurano Xavier, Magneto e Ciclope, iconici personaggi degli X-Men già apparsi nelle produzioni della saga Fox degli anni 2000. Questo trailer riporta sul grande schermo alcuni dei personaggi più amati di quella fase, offrendo agli appassionati un’anticipazione delle novità e dei ritorni previsti nel nuovo film.

Il terzo trailer di Avengers: Doomsday rilasciato da Marvel in esclusiva per le sale ha come protagonisti Xavier, Magneto e Ciclope, nella loro versione vista al cinema nella saga targata Fox di inizio anni ‘2000. Un ritorno atteso, sin dal giorno del reveal del cast completo del film, e che riporta su schermo in ruoli iconici Patrick Stewart, Ian McKellen e James Marsden. Il breve promo mostra immagini della X-Mansion, accompagnate da una narrazione off screen di Magneto La morte arriva per tutti: è l’unica cosa di cui sono certo. La domanda non è se sei pronto a morire; la domanda è chi sarai nel momento in cui chiuderai gli occhi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

avengers doomsday il trailer che fa tornare gli x men storici sullo schermo

© Cinemaserietv.it - Avengers: Doomsday, il trailer che fa tornare gli X-Men storici sullo schermo

Leggi anche: Avengers: Doomsday: È trapelato online il terzo trailer dedicato agli X-Men!

Leggi anche: Avengers: Doomsday, il trailer degli X-Men ha appena svelato l’eroe più potente del MCU? (E non è chi pensate)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Avengers: Doomsday – È trapelato il terzo dei quattro teaser trailer ufficiali del film! (2025); Avengers: Doomsday, i trailer saranno 6? Possibile sorpresa in vista; Avengers: Doomsday, Marvel ha classificato il quarto ed ultimo teaser trailer, durerà 1 minuto e 20 secondi; Marvel pubblica anche il secondo teaser di Avengers: Doomsday | Video.

avengers doomsday trailer faAvengers: Doomsday, ecco il terzo teaser trailer ufficiale del film Marvel dedicato al ritorno degli storici X-Men - Dopo i primi video ufficiali su Steve Rogers e Thor, arrivano online nuove immagini di Avengers: Doomsday per segnalarci che Charles Xavier (aka Professor X), Erik Lehnsherr (aka Magneto) e Scott Summ ... comingsoon.it

avengers doomsday trailer faAvengers 5: fenomenale secondo trailer con Thor - L’attesa per Avengers: Doomsday è scandita da un nuovo trailer pubblicato online ufficialmente: The Hollywood Reporter aveva annunciato nelle scorse ... cinema.icrewplay.com

avengers doomsday trailer faAvengers: Doomsday – dopo 26 anni la Marvel ha finalmente compreso i poteri di Ciclope - Dopo 26 anni di adattamenti cinematografici, Avengers: Doomsday potrebbe essere il film che rende finalmente giustizia a Ciclope. filmpost.it

AVENGERS: DOOMSDAY - Final Trailer (2026) Marvel Studios

Video AVENGERS: DOOMSDAY - Final Trailer (2026) Marvel Studios

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.