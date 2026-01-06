autovelox spento meno soldi per il comune

L’autovelox di Romitelli, lungo la statale Regina, è attualmente inattivo in attesa di revisione. Mentre le auto continuano a transitare regolarmente, il Comune registra una diminuzione delle entrate derivanti dalle multe. Questa situazione evidenzia come la temporanea inattività degli strumenti di controllo possa influire sui ricavi comunali, sottolineando l’importanza di manutenzione e aggiornamento regolari delle apparecchiature.

L’autovelox di Romitelli, lungo la statale Regina, è fermo in attesa di revisione. E mentre le auto sfrecciano, come ha ammesso con una punta di ironia il sindaco Emanuele Pepa, il Comune perde introiti. Non pochi, considerando che nel bilancio appena approvato le entrate da sanzioni rappresentano una voce tutt’altro che marginale, e si presume che saranno in flessione rispetto all’anno precedente. Lo ha confermato Pepa: "C’è stato un leggero calo". Calo dovuto anche allo stop del dispositivo. Meno multe, meno soldi nelle casse comunali. Buona notizia per i cittadini, ammette il sindaco. Minor esborso per le famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

