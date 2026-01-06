Autogol Muharemovic | l’ex Juventus allunga di testa il traversone di Kalulu bianconeri subito avanti al Mapei Stadium

Allo Stadio Mapei, Muharemovic, ex giocatore della Juventus, ha segnato un’autorete nel primo quarto d’ora, portando in vantaggio i bianconeri. Il difensore ha deviato un traversone di Kalulu, contribuendo all’inizio positivo della squadra. La partita, segnata da questa occasione, prosegue con attenzione da entrambe le parti.

Autogol Muharemovic, il difensore sblocca la sfida del Mapei Stadium con un’autorete nel primo quarto d’ora di gara contro i bianconeri. La Juve trova la via del vantaggio al 16? della sfida contro il Sassuolo grazie a un episodio sfortunato della retroguardia avversaria. Su un traversone teso arrivato dalla fascia destra per merito di  Pierre Kalulu è arrivato il tocco decisivo di  Tarik Muharemovic. Il difensore del club emiliano, nel tentativo di anticipare l’intervento degli attaccanti dei  bianconeri, ha colpito il pallone di testa spiazzando completamente il proprio portiere. Per la  Vecchia Signora, la gara si mette subito in discesa grazie a questa pressione costante esercitata sulle corsie laterali richieste da  Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

