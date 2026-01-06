Auto tra citycar e suv il 2026 sarà l’anno degli ibridi e delle elettriche d’élite

Nel 2026, l’industria automobilistica attraverserà una fase di significativa evoluzione, con una crescente attenzione verso veicoli ibridi ed elettrici di alta gamma. Questa tendenza riflette un approccio più equilibrato e sostenibile all’elettrificazione, che coinvolge sia citycar che SUV. Il cambiamento mira a rendere più accessibili e comprensibili le nuove tecnologie, segnando un passo importante verso un futuro più ecologico e innovativo nel mondo dell’auto.

Il 2026 si apre sotto il segno di una profonda trasformazione per l'industria automobilistica globale, alle prese con un' elettrificazione più ponderata e "digeribile" per il mercato, dando sempre più spazio alle motorizzazioni ibride. I costruttori sono pronti a lanciare una vasta gamma di novità che spaziano dalle auto "formato urbano" ai sempre gettonatissimi SUV. Tra le protagoniste più attese del nuovo anno spicca la Porsche Cayenne Electric, una sport utility a batteria che affiancherà la versione termica aggiornata del modello, offrendo potenze che nella variante Turbo raggiungono i 1.156 cavalli, con un'autonomia di circa 650 km e un prezzo d'attacco di 108.

