Auto senza guidatore? Quando può arrivare in Italia
Entro il 2026, le auto senza guidatore potrebbero arrivare anche in Italia. Questa innovazione, già in fase di sperimentazione in diverse città europee e americane, promette di rivoluzionare la mobilità urbana. I veicoli autonomi, inclusi taxi robotici e flotte elettriche, stanno avanzando verso una diffusione più ampia, aprendo nuove prospettive per il trasporto personale e pubblico nel nostro Paese.
Il 2026 potrebbe segnare la svolta definitiva per le auto senza conducente: quello che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza oggi sta diventando realtà con taxi autonomi, flotte sperimentali e veicoli elettrici robotici pronti a muoversi sulle strade di città europee e americane, aprendo la strada a una mobilità completamente nuova. A Londra, servizi pilota di robotaxi come Waymo One, Cruise Origin e Zoox saranno prenotabili tramite app entro pochi mesi, mentre Las Vegas e Phoenix negli Stati Uniti già ospitano migliaia di taxi autonomi in grado di affrontare traffico, semafori e pedoni senza intervento umano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: De Laurentiis si scaglia contro le Nazionali: «Non si può andare avanti così. Quando ci sono i campionati si deve arrivare fino alla fine senza interruzioni»
Leggi anche: Fullkrug al Milan: ci siamo! Ecco quando può arrivare. Calciomercato chiuso in attacco?
Nelle città dove circolano le auto senza guidatore - E la ragione è che il modello di vita di un domani molto più vicino di quanto si pensi, è già oggetto di ... avvenire.it
L'auto senza guidatore è pronta: aspetta le leggi per poter partire - L’automobile senza autista a bordo viene a prendere il cliente che l’ha “affittata” prenotandola con il cellulare. avvenire.it
Auto Uber senza guidatore, la polizia: «La collisione era inevitabile» - “È probabile” che la vettura a guida autonoma di Uber «non abbia colpe» nell’incidente che ieri ha ucciso la 49enne Elaine Herzberg. ilsecoloxix.it
Tesla FSD Supervisionato: la prova in Italia (e dove si è fermata)
Incendio auto a Vezza, proprietario salvo per miracolo Un'auto ha preso fuoco in centro a Vezza d'Oglio, salvo per miracolo il guidatore. Pesanti le ripercussioni sul traffico in direzione alta valle. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.