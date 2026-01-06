Auto senza guidatore? Quando può arrivare in Italia

Entro il 2026, le auto senza guidatore potrebbero arrivare anche in Italia. Questa innovazione, già in fase di sperimentazione in diverse città europee e americane, promette di rivoluzionare la mobilità urbana. I veicoli autonomi, inclusi taxi robotici e flotte elettriche, stanno avanzando verso una diffusione più ampia, aprendo nuove prospettive per il trasporto personale e pubblico nel nostro Paese.

Il 2026 potrebbe segnare la svolta definitiva per le auto senza conducente: quello che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza oggi sta diventando realtà con taxi autonomi, flotte sperimentali e veicoli elettrici robotici pronti a muoversi sulle strade di città europee e americane, aprendo la strada a una mobilità completamente nuova. A Londra, servizi pilota di robotaxi come Waymo One, Cruise Origin e Zoox saranno prenotabili tramite app entro pochi mesi, mentre Las Vegas e Phoenix negli Stati Uniti già ospitano migliaia di taxi autonomi in grado di affrontare traffico, semafori e pedoni senza intervento umano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

