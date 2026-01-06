Auto fuori strada sulla provinciale | due giovani finiscono in ospedale

Due giovani sono rimasti coinvolti in un incidente sulla strada provinciale tra Latiano e Mesagne, nella serata di martedì 6 gennaio. L’incidente, verificatosi fuori strada, ha richiesto l’intervento dei soccorsi e ha determinato il trasporto dei coinvolti in ospedale. L’evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, evidenziando l’importanza di guidare con attenzione sulle strade extraurbane.

LATIANO - Si sono vissuti momenti di grande apprensione per due giovani coinvolti in un incidente che nella serata di oggi (martedì 6 gennaio) si è verificato sulla strada provinciale (cosiddetta strada vecchia di Latiano) che collega Latiano e Mesagne. Si tratta di un 37enne e di un 28enne.

